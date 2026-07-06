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Soirée concert aux Tourelles Symbiose Les Tourelles Asnelles

samedi 10 octobre 2026 · Les Tourelles · Asnelles

Soirée concert aux Tourelles Symbiose Les Tourelles Asnelles

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Les Tourelles
Adresse
Avenue de la Libération
Ville
14960 Asnelles
Département
Calvados
Tarif

Asnelles

Soirée concert aux Tourelles Symbiose

Les Tourelles Avenue de la Libération Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Soirée concert, planches et cocktails aux Tourelles à Asnelles. Profitez d’une ambiance conviviale et festive animée par un groupe. Ce soir, place à Symbiose (duo normand pop / acoustiques).
Événement ouvert à tous. Réservation conseillée.
Soirée concert, planches et cocktails aux Tourelles à Asnelles. Profitez d’une ambiance conviviale et festive animée par un groupe. Ce soir, place à Symbiose (duo normand pop / acoustiques).
Événement ouvert à tous. Réservation conseillée.   .

Les Tourelles Avenue de la Libération Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 51 19 44  events@lestourelles-vacances.com

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English : Soirée concert aux Tourelles Symbiose

An evening of live music, theatre and cocktails at Les Tourelles in Asnelles. Come and enjoy a friendly, festive atmosphere with live music. Tonight, it’s all about Symbiose (a pop/acoustic duo from Normandy).
The event is open to everyone. Booking recommended.

L’événement Soirée concert aux Tourelles Symbiose Asnelles a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Gold Beach

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