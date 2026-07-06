Soirée concert aux Tourelles Symbiose Les Tourelles Asnelles

Informations pratiques

Asnelles

Soirée concert aux Tourelles Symbiose

Les Tourelles Avenue de la Libération Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Soirée concert, planches et cocktails aux Tourelles à Asnelles. Profitez d’une ambiance conviviale et festive animée par un groupe. Ce soir, place à Symbiose (duo normand pop / acoustiques).

Événement ouvert à tous. Réservation conseillée.

Soirée concert, planches et cocktails aux Tourelles à Asnelles. Profitez d’une ambiance conviviale et festive animée par un groupe. Ce soir, place à Symbiose (duo normand pop / acoustiques).

Événement ouvert à tous. Réservation conseillée. .

Les Tourelles Avenue de la Libération Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 51 19 44 events@lestourelles-vacances.com

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English : Soirée concert aux Tourelles Symbiose

An evening of live music, theatre and cocktails at Les Tourelles in Asnelles. Come and enjoy a friendly, festive atmosphere with live music. Tonight, it’s all about Symbiose (a pop/acoustic duo from Normandy).

The event is open to everyone. Booking recommended.

L’événement Soirée concert aux Tourelles Symbiose Asnelles a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Gold Beach