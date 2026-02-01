Soirée Concert avec Buddy’s Team LANNEMEZAN Lannemezan
vendredi 13 février 2026.
Soirée Concert avec Buddy’s Team
LANNEMEZAN Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-13 21:00:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Soirée Concert avec le groupe Buddy’s Team, groupe de rock issu de l’école de musique de Clarac.
LANNEMEZAN Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 89 35 64
English :
Evening concert with Buddy’s Team, a rock band from Clarac’s music school.
L’événement Soirée Concert avec Buddy’s Team Lannemezan a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65