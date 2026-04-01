Baladou

Soirée concert chez Madam’

99 route de Martel Baladou Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Soirée cocktails à gogo avec DJ aux sonorités world music pour vous faire voyager et danser toute la nuit

Ambiance festive garantie

Soirée cocktails à gogo avec DJ aux sonorités world music pour vous faire voyager et danser toute la nuit

Ambiance festive garantie

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99 route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 7 50 64 14 60

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English :

Cocktails galore with a world music DJ to take you on a journey and dance the night away

Festive ambience guaranteed

L’événement Soirée concert chez Madam’ Baladou a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne