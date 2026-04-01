Soirée concert chez Madam’ Baladou
Soirée concert chez Madam’ Baladou jeudi 30 avril 2026.
Baladou
Soirée concert chez Madam’
99 route de Martel Baladou Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Soirée cocktails à gogo avec DJ aux sonorités world music pour vous faire voyager et danser toute la nuit
Ambiance festive garantie
Soirée cocktails à gogo avec DJ aux sonorités world music pour vous faire voyager et danser toute la nuit
Ambiance festive garantie
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99 route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 7 50 64 14 60
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English :
Cocktails galore with a world music DJ to take you on a journey and dance the night away
Festive ambience guaranteed
L’événement Soirée concert chez Madam’ Baladou a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne