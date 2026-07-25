Soirée Concert Duod’A à Traves Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley Traves
dimanche 2 août 2026 · Restaurant L'ÉVASION au Domaine Saône-Valley · Traves
Informations pratiques
Traves
Soirée Concert Duod’A à Traves
Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 bis rue de la Poterne Traves Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
DIMANCHE 2 AOÛT 2026 à TRAVES
à partir de 19h00 REPAS CONCERT
Dimanche 2 août, vibrez au son de Duod’A 5 musiciens, reprises pop variété et créations originales !
au menu Tarte flambée & dessert
– 20€ par personne
– Repas uniquement sur réservation
– Buvette ouverte sur place
Pensez à réserver dès maintenant pour garantir votre place !
/ +33 7 49 16 85 62
/ 2 bis Rue de la Poterne à Traves
Toute l’équipe du Domaine Saône-Valley .
Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 bis rue de la Poterne Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 16 85 62 saonevalley@gmail.com
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English : Soirée Concert Duod’A à Traves
L’événement Soirée Concert Duod’A à Traves Traves a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE