Soirée Concert Duod’A à Traves Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley Traves

Informations pratiques

Traves

Soirée Concert Duod’A à Traves

Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 bis rue de la Poterne Traves Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

DIMANCHE 2 AOÛT 2026 à TRAVES

à partir de 19h00 REPAS CONCERT

Dimanche 2 août, vibrez au son de Duod’A 5 musiciens, reprises pop variété et créations originales !

au menu Tarte flambée & dessert

– 20€ par personne

– Repas uniquement sur réservation

– Buvette ouverte sur place

Pensez à réserver dès maintenant pour garantir votre place !

/ +33 7 49 16 85 62

/ 2 bis Rue de la Poterne à Traves

Toute l’équipe du Domaine Saône-Valley .

Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 bis rue de la Poterne Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 16 85 62 saonevalley@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Concert Duod’A à Traves

L’événement Soirée Concert Duod’A à Traves Traves a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE