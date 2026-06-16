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Soirée concert et barbecue RD 48 Pont-l’Évêque

Soirée concert et barbecue RD 48 Pont-l’Évêque samedi 1 août 2026.

Lieu : RD 48

Adresse : Lac Terre d'Auge

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Soirée concert et barbecue

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Musique et BBQ
Rendez-vous au Lac pour une soirée histoire de s’amuser !
Musique et bonne humeur garanties.
Soirée dispensée si la météo est clémente.   .

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 47 15 

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English : Soirée concert et barbecue

Music and BBQ

L’événement Soirée concert et barbecue Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme

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