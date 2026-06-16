Soirée concert et barbecue RD 48 Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Soirée concert et barbecue

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Musique et BBQ

Rendez-vous au Lac pour une soirée histoire de s’amuser !

Musique et bonne humeur garanties.

Soirée dispensée si la météo est clémente. .

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 47 15

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English : Soirée concert et barbecue

Music and BBQ

L’événement Soirée concert et barbecue Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme