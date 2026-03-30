Soirée Concert et Humour Festival des terres solidaires

Jardin des Marroniers Lectoure Gers

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Concerts uniquement (entrée à 21h30) The Reggers + La Rubla

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Dans le cadre du Festival des terres solidaires, la terre, notre lien, notre avenir, une soirée concert et humour est organisé au jardin des marronniers avec les groupes de musique The Reggers et La Rubla précédé d’un one man show avec Nicolas Meyrieux.

.

Jardin des Marroniers Lectoure 32700 Gers Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Festival des terres solidaires, la terre, notre lien, notre avenir, a concert and comedy evening is organized in the jardin des marronniers with the music groups The Reggers and La Rubla, preceded by a one-man show with Nicolas Meyrieux.

L’événement Soirée Concert et Humour Festival des terres solidaires Lectoure a été mis à jour le 2026-03-28 par Gers Armagnac