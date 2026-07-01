SOIRÉE CONCERT ET REPAS Le Petit Refuge Ferrère

Informations pratiques

Ferrère

SOIRÉE CONCERT ET REPAS

Le Petit Refuge FERRERE Ferrère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le vendredi 24 Juillet, Le Petit Refuge a le plaisir d’accueillir Les Chanteurs De Nistos pour une soirée conviviale dans un cadre exceptionnel !

Au menu du repas Agneaux des éleveurs, dessert et café.

Prix 22€

Les places sont limitées, pensez à réserver par sms !

06 25 55 12 45

09 88 18 14 00

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Le Petit Refuge FERRERE Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 55 12 45

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English :

On Friday, July 24, Le Petit Refuge is pleased to welcome Les Chanteurs De Nistos for a fun-filled evening in an exceptional setting!

On the menu: lamb from local farmers, dessert, and coffee.

Price: 22?

Seats are limited, so be sure to reserve by text message!

06 25 55 12 45

09 88 18 14 00

L’événement SOIRÉE CONCERT ET REPAS Ferrère a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de Neste-Barousse|CDT65