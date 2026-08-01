SOIRÉE CONCERT ET REPAS Le Petit Refuge Ferrère
samedi 15 août 2026 · Le Petit Refuge · Ferrère
Informations pratiques
Ferrère
SOIRÉE CONCERT ET REPAS
Le Petit Refuge FERRERE Ferrère Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Après une première soirée pleine de bonne humeur, Coco & Léo reviennent au Petit Refuge pour vous faire passer une nouvelle soirée en musique !
Samedi 15 août, à partir de 20 h, venez partager une soirée où la musique, la montagne et la convivialité se rencontrent, au Port de Balès, à 1755 m d’altitude.
Au programme Musique live et Formule dîner 22 € (Burger de Balès ou Agneau des éleveurs + Frites + dessert + Café). Pour grignoter Planche de charcuterie & fromages 16 €
Pensez à réserver 06 25 55 12 45 / 09 88 18 14 00
On vous attend nombreux au sommet !
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Le Petit Refuge FERRERE Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 55 12 45
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English :
After a first evening full of good cheer, Coco & Léo are back at Le Petit Refuge to treat you to another evening of music!
Saturday, August 15, starting at 8 p.m., come enjoy an evening where music, the mountains, and good company come together at Port de Balès, at an altitude of 1,755 meters.
On the program: Live music and a dinner special: 22 ? (Balès burger or lamb from local farmers + fries + dessert + coffee). For snacks: Charcuterie and cheese platter: 16 ?
Be sure to make a reservation: 06 25 55 12 45 / 09 88 18 14 00
We look forward to seeing many of you at the summit!
L’événement SOIRÉE CONCERT ET REPAS Ferrère a été mis à jour le 2026-08-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65