SOIRÉE CONCERT ET REPAS Le Petit Refuge Ferrère

Informations pratiques

Ferrère

SOIRÉE CONCERT ET REPAS

Le Petit Refuge FERRERE Ferrère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Après une première soirée pleine de bonne humeur, Coco & Léo reviennent au Petit Refuge pour vous faire passer une nouvelle soirée en musique !

Samedi 15 août, à partir de 20 h, venez partager une soirée où la musique, la montagne et la convivialité se rencontrent, au Port de Balès, à 1755 m d’altitude.

Au programme Musique live et Formule dîner 22 € (Burger de Balès ou Agneau des éleveurs + Frites + dessert + Café). Pour grignoter Planche de charcuterie & fromages 16 €

Pensez à réserver 06 25 55 12 45 / 09 88 18 14 00

On vous attend nombreux au sommet !

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Le Petit Refuge FERRERE Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 55 12 45

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English :

After a first evening full of good cheer, Coco & Léo are back at Le Petit Refuge to treat you to another evening of music!

Saturday, August 15, starting at 8 p.m., come enjoy an evening where music, the mountains, and good company come together at Port de Balès, at an altitude of 1,755 meters.

On the program: Live music and a dinner special: 22 ? (Balès burger or lamb from local farmers + fries + dessert + coffee). For snacks: Charcuterie and cheese platter: 16 ?

Be sure to make a reservation: 06 25 55 12 45 / 09 88 18 14 00

We look forward to seeing many of you at the summit!

L’événement SOIRÉE CONCERT ET REPAS Ferrère a été mis à jour le 2026-08-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65