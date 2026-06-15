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Soirée concert Feux d’artifice La Maison Neuve Chauvigné

Soirée concert Feux d’artifice La Maison Neuve Chauvigné samedi 4 juillet 2026.

Lieu : La Maison Neuve

Adresse : Chauvigné

Ville : 35490 Chauvigné

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Chauvigné

Soirée concert Feux d’artifice

La Maison Neuve Chauvigné Chauvigné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le Comité des fêtes de Chauvigné vous invite à une soirée concert avec les STU, l’orchestre Génération et le DJ Meggatec.
Restauration et buvette sur place et feux d’artifice à 23h30.   .

La Maison Neuve Chauvigné Chauvigné 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 86 45 47 

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English :

L’événement Soirée concert Feux d’artifice Chauvigné a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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