Soirée concert Feux d’artifice La Maison Neuve Chauvigné
Soirée concert Feux d’artifice La Maison Neuve Chauvigné samedi 4 juillet 2026.
Chauvigné
Soirée concert Feux d’artifice
La Maison Neuve Chauvigné Chauvigné Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Comité des fêtes de Chauvigné vous invite à une soirée concert avec les STU, l’orchestre Génération et le DJ Meggatec.
Restauration et buvette sur place et feux d’artifice à 23h30. .
La Maison Neuve Chauvigné Chauvigné 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 86 45 47
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English :
L’événement Soirée concert Feux d’artifice Chauvigné a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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