Chauvigné

Soirée concert Feux d’artifice

La Maison Neuve Chauvigné Chauvigné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Comité des fêtes de Chauvigné vous invite à une soirée concert avec les STU, l’orchestre Génération et le DJ Meggatec.

Restauration et buvette sur place et feux d’artifice à 23h30. .

La Maison Neuve Chauvigné Chauvigné 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 86 45 47

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English :

L’événement Soirée concert Feux d’artifice Chauvigné a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne