SOIRÉE CONCERT FOSSE Fosse
SOIRÉE CONCERT FOSSE Fosse mercredi 8 juillet 2026.
Fosse
SOIRÉE CONCERT FOSSE
Fosse Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
À partir de 18h30, sur la place du village.
Soirée musicale avec restauration et buvette sur place.
Programme des animations:
– 08/07 Dirty Dangarees
– 22/07 Poil à bois
– 05/08 Big Daddy’s Family
– 19/08 Les gens d’en bas, Davy Kilembé
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Fosse 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 13 70 08 52
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English :
From 6.30pm, on the village square.
Musical evening with food and refreshments on site.
Entertainment program:
– 08/07: Dirty Dangarees
– 07/22: Poil à bois
– 08/05: Big Daddy’s Family
– 08/19: Les gens d’en bas, Davy Kilembé
L’événement SOIRÉE CONCERT FOSSE Fosse a été mis à jour le 2026-05-28 par OTI FENOUILLEDES
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