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SOIRÉE CONCERT FOSSE Fosse

SOIRÉE CONCERT FOSSE Fosse

SOIRÉE CONCERT FOSSE Fosse mercredi 8 juillet 2026.

Ville : 66220 Fosse

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Fosse

SOIRÉE CONCERT FOSSE

Fosse Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

À partir de 18h30, sur la place du village.
Soirée musicale avec restauration et buvette sur place.

Programme des animations:
– 08/07 Dirty Dangarees
– 22/07 Poil à bois
– 05/08 Big Daddy’s Family
– 19/08 Les gens d’en bas, Davy Kilembé
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Fosse 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 13 70 08 52 

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English :

From 6.30pm, on the village square.
Musical evening with food and refreshments on site.

Entertainment program:
– 08/07: Dirty Dangarees
– 07/22: Poil à bois
– 08/05: Big Daddy’s Family
– 08/19: Les gens d’en bas, Davy Kilembé

L’événement SOIRÉE CONCERT FOSSE Fosse a été mis à jour le 2026-05-28 par OTI FENOUILLEDES

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