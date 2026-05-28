Fosse

SOIRÉE CONCERT FOSSE

Fosse Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

À partir de 18h30, sur la place du village.

Soirée musicale avec restauration et buvette sur place.

Programme des animations:

– 08/07 Dirty Dangarees

– 22/07 Poil à bois

– 05/08 Big Daddy’s Family

– 19/08 Les gens d’en bas, Davy Kilembé

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Fosse 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 13 70 08 52

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English :

From 6.30pm, on the village square.

Musical evening with food and refreshments on site.

Entertainment program:

– 08/07: Dirty Dangarees

– 07/22: Poil à bois

– 08/05: Big Daddy’s Family

– 08/19: Les gens d’en bas, Davy Kilembé

L’événement SOIRÉE CONCERT FOSSE Fosse a été mis à jour le 2026-05-28 par OTI FENOUILLEDES