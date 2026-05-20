Fossé

Festillésime 41 Ben Toury Trio

14 Rue du Moulin Fossé Loir-et-Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacles.

Pianiste, harmoniciste et chanteur autodidacte, Ben Toury est une figure majeure du blues/boogie-woogie européen. Avec trente ans de carrière et 2?000 concerts, il captive le public par sa virtuosité et sa créativité, enchaînant rhythm & blues, boogie-woogie et rock’n’roll avec une énergie contagieuse. 8 .

14 Rue du Moulin Fossé 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 29 34 43 claudine.gaudelas@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps local authorities and associations to host shows.

L’événement Festillésime 41 Ben Toury Trio Fossé a été mis à jour le 2026-05-20 par Conseil Départemental 41