Soirée concert La roulotte Granges-sur-Aube

Granges-sur-Aube

Soirée concert

La roulotte 14 Rue de Belle Assise Granges-sur-Aube Marne

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 23:55:00

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Dernière de la saison avec 3ème Classe (chanson française), Les Graines d’Orties (reprises Brassens) et Vibeguard feat Puppa Yharno (sound system reggae).

Buvette et restauration. .

La roulotte 14 Rue de Belle Assise Granges-sur-Aube 51260 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée concert

L’événement Soirée concert Granges-sur-Aube a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne