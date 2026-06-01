Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée concert La roulotte Granges-sur-Aube

Soirée concert La roulotte Granges-sur-Aube samedi 13 juin 2026.

Lieu : La roulotte

Adresse : 14 Rue de Belle Assise

Ville : 51260 Granges-sur-Aube

Département : Marne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 10 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Granges-sur-Aube

Soirée concert

La roulotte 14 Rue de Belle Assise Granges-sur-Aube Marne

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 23:55:00

Date(s) :
2026-06-13

Tout public
Dernière de la saison avec 3ème Classe (chanson française), Les Graines d’Orties (reprises Brassens) et Vibeguard feat Puppa Yharno (sound system reggae).

Buvette et restauration.   .

La roulotte 14 Rue de Belle Assise Granges-sur-Aube 51260 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée concert

L’événement Soirée concert Granges-sur-Aube a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne