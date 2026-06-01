Soirée concert La roulotte Granges-sur-Aube
Soirée concert La roulotte Granges-sur-Aube samedi 13 juin 2026.
Granges-sur-Aube
Soirée concert
La roulotte 14 Rue de Belle Assise Granges-sur-Aube Marne
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 23:55:00
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Dernière de la saison avec 3ème Classe (chanson française), Les Graines d’Orties (reprises Brassens) et Vibeguard feat Puppa Yharno (sound system reggae).
Buvette et restauration. .
La roulotte 14 Rue de Belle Assise Granges-sur-Aube 51260 Marne Grand Est
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English : Soirée concert
L’événement Soirée concert Granges-sur-Aube a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne