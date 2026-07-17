Soirée Concert & Karaoké : 100% chanteuses francophones, Médiathèque Jacques Prévert, Les Clayes-sous-Bois

Informations pratiques

Soirée Concert & Karaoké : 100% chanteuses francophones Samedi 3 octobre, 19h00 Médiathèque Jacques Prévert Yvelines

À partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Venez célébrer les grandes voix féminines de la chanson francophone lors d’une soirée conviviale et festive !

Au programme : Concert, karaoké, buffet participatif, quiz musicaux, ainsi que de nombreuses découvertes autour des artistes qui ont marqué la scène francophone d’hier et d’aujourd’hui.

La soirée s’ouvrira par un concert d’ « Octopus » et se terminera dans la bonne humeur avec un karaoké où chacun pourra interpréter les plus grands succès de ses chanteuses préférées. Un moment chaleureux à partager entre amis, en famille ou entre passionnés de musique ! ✨

Médiathèque Jacques Prévert 3 ALLEE HENRI LANGLOIS 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France 0130793980 https://e-mediatheque.sqy.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://e-mediatheque.sqy.fr/search.aspx?SC=CALENDAR&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:(Id:’15_OFFSET_0′ »}]

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