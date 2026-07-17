Soirée Concert Bar des Arceaux La Bastide-Clairence

vendredi 21 août 2026 · Bar des Arceaux · La Bastide-Clairence

Informations pratiques

La Bastide-Clairence

Soirée Concert

Bar des Arceaux 50 Place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Soirée animée par Kriolinak .

Bar des Arceaux 50 Place des Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 23 07

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English : Soirée Concert

L’événement Soirée Concert La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque