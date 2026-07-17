AGENDA · La Bastide-Clairence
Soirée Concert Bar des Arceaux La Bastide-Clairence
vendredi 21 août 2026 · Bar des Arceaux · La Bastide-Clairence
Informations pratiques
La Bastide-Clairence
Soirée Concert
Bar des Arceaux 50 Place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Soirée animée par Kriolinak .
Bar des Arceaux 50 Place des Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 23 07
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English : Soirée Concert
L’événement Soirée Concert La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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