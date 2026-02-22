Soirée concert Saint-Jean-du-Bruel
Soirée concert Saint-Jean-du-Bruel samedi 1 août 2026.
Saint-Jean-du-Bruel
Soirée concert
923 route du Viala Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concert avec Marine Desola
Chanson française de toutes les époques à aujourd’hui.
A partir de 19 h au Bar du domaine .
923 route du Viala Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 65 92 contact@domainesaintjean.com
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English :
Concert with Marine Desola
L’événement Soirée concert Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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