Informations pratiques

Saint-Jean-du-Bruel

Initiation à l’escalade

Route du Bruel Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-19

Envie de découvrir l’escalade dans un cadre exceptionnel ? Rejoignez une initiation accessible à tous sur le mur naturel d’escalade de La Roque.

Encadrée par Roc et Canyon, cette activité permet aux enfants, aux familles et aux débutants de s’initier en toute sécurité aux premières sensations de grimpe.

Apprendre à s’équiper, découvrir les techniques de base, prendre confiance et relever ses premiers défis… chacun progresse à son rythme dans une ambiance conviviale et ludique.

Une expérience sportive et nature idéale pour partager un moment en famille et vivre l’aventure au grand air !

Accessible aux enfants et aux adultes débutants Encadrement professionnel et matériel fourni

9h30-12h30, au pôle nature La Roque. .

Route du Bruel Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 23 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to discover climbing in an exceptional setting? Join an introductory course on the natural climbing wall at La Roque.

L’événement Initiation à l’escalade Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)