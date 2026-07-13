Initiation au paddle Saint-Jean-du-Bruel
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Jean-du-Bruel
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Bruel
Initiation au paddle
En contrebas du boulodrome Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-13
Profitez d’une initiation paddle accessible à tous dans un cadre naturel exceptionnel.
Encadrée par Roc et Canyon, cette activité conviviale invite petits et grands à découvrir l’équilibre, les premières techniques de navigation et le plaisir de se déplacer en douceur sur l’eau.
En famille ou entre amis, laissez-vous porter par les eaux calmes de la Dourbie pour un moment rafraîchissant, ludique et sportif au cœur des paysages du sud Aveyron.
Accessible aux enfants et aux adultes débutants Encadrement professionnel et matériel fourni
15h-18h, sur la Dourbie, en contrebas du boulodrome .
En contrebas du boulodrome Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie
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English :
Enjoy an introductory paddle in an exceptional natural setting.
L’événement Initiation au paddle Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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