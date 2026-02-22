Saint-Jean-du-Bruel

Foire aux livres

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le village de St-Jean du Bruel vous convie à sa traditionnelle foire aux livres.

Vente de livres, DVD, cd, cartes postales, vieux papiers.

De 7h à 18h, sous les Halles

Organisé par l’association A la page en partenariat avec la mairie .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie

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English :

The village of St-Jean du Bruel invites you to its traditional book fair.

L’événement Foire aux livres Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)