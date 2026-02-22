Foire aux livres Saint-Jean-du-Bruel
Foire aux livres Saint-Jean-du-Bruel dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Jean-du-Bruel
Foire aux livres
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le village de St-Jean du Bruel vous convie à sa traditionnelle foire aux livres.
Vente de livres, DVD, cd, cartes postales, vieux papiers.
De 7h à 18h, sous les Halles
Organisé par l’association A la page en partenariat avec la mairie .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The village of St-Jean du Bruel invites you to its traditional book fair.
L’événement Foire aux livres Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Jean-du-Bruel (Aveyron)
- Thé dansant Saint-Jean-du-Bruel 14 juin 2026
- Fête de musique Saint-Jean-du-Bruel 20 juin 2026
- Raid Occitania Saint-Jean-du-Bruel 21 juin 2026
- Exposition à la Maison du Parc Saint-Jean-du-Bruel 27 juin 2026
- Fête du club de pétanque Saint-Jean-du-Bruel 27 juin 2026