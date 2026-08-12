Soirée concerts à l’Ostal Rampoux
vendredi 2 octobre 2026 · Rampoux
Informations pratiques
Rampoux
Soirée concerts à l’Ostal
Salle L’Ostal Rampoux Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Le P'tit Bourg Bouge propose des concerts de musiques actuelles, généralement en automne et au printemps
Le P'tit Bourg Bouge propose des concerts de musiques actuelles, généralement en automne et au printemps. L'idée est de créer des moments festifs, conviviaux et intergénérationnels la musique comme lien social !
Venez nombreux !
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Salle L’Ostal Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 6 23 78 13 62 leptitbourgbouge@gmail.com
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English :
Le P’tit Bourg Bouge hosts contemporary music concerts, usually in the fall and spring
L’événement Soirée concerts à l’Ostal Rampoux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cazals-Salviac