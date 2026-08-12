UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rampoux

Soirée concerts à l’Ostal Rampoux

vendredi 2 octobre 2026 · Rampoux

Soirée concerts à l’Ostal Rampoux

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle L'Ostal
Ville
46340 Rampoux
Département
Lot
Tarif
10 10 Tarif adulte

Rampoux

Soirée concerts à l’Ostal

Salle L’Ostal Rampoux Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Le P'tit Bourg Bouge propose des concerts de musiques actuelles, généralement en automne et au printemps

Le P'tit Bourg Bouge propose des concerts de musiques actuelles, généralement en automne et au printemps. L'idée est de créer des moments festifs, conviviaux et intergénérationnels la musique comme lien social !

Venez nombreux !

  .

Salle L’Ostal Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 6 23 78 13 62  leptitbourgbouge@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le P’tit Bourg Bouge hosts contemporary music concerts, usually in the fall and spring

L’événement Soirée concerts à l’Ostal Rampoux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cazals-Salviac