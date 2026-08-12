Informations pratiques

Rampoux

Soirée concerts à l’Ostal

Salle L’Ostal Rampoux Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Le P'tit Bourg Bouge propose des concerts de musiques actuelles, généralement en automne et au printemps

Le P'tit Bourg Bouge propose des concerts de musiques actuelles, généralement en automne et au printemps. L'idée est de créer des moments festifs, conviviaux et intergénérationnels la musique comme lien social !

Venez nombreux !

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Salle L’Ostal Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 6 23 78 13 62 leptitbourgbouge@gmail.com

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English :

Le P’tit Bourg Bouge hosts contemporary music concerts, usually in the fall and spring

L’événement Soirée concerts à l’Ostal Rampoux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cazals-Salviac