Bédouès-Cocurès

SOIRÉE CONFÉRENCE PRÉSENTATION DES ANALYSES MINIÈRES

salle polyvalente de Cocurès Bédouès-Cocurès Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:00:00

fin : 2026-04-21 20:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Conférence grand public par Yannick Manche, chargé de mission eau et milieux aquatiques au Parc national des Cévennes qui présentera le cycle de l’eau, les pollutions minières locales et l’état des rivières globalement et plus localement.

Mardi 21 avril, de 18h à 20h, Yannick Manche, chargé de mission eau et milieux aquatiques au Parc national des Cévennes, nous partagera son savoir en trois temps

Grand et petit cycle de l’eau comment ça marche, les consommations, les enjeux liés,

Les pollutions minières du secteur

L’état des rivières globalement et plus localement

Ce temps d’échanges destiné au grand public et aux habitants de la Vallée du Tarn est gratuit.

Accueil à la salle polyvalente de Cocurès.

Soirée organisée par Céline DUCHESNE, pour l’association UNE SIMPLE FENÊTRE, dans le cadre du programme Mobiliser et Accompagner les territoires pour la biodiversité.

Informations et inscriptions

ouvreunessimplefenetre@gmail.com 06 44 37 91 53 .

salle polyvalente de Cocurès Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie +33 6 44 37 91 53 ouvreunesimplefenetre@gmail.com

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English :

Conference for the general public by Yannick Manche, in charge of water and aquatic environments at the Cévennes National Park, who will present the water cycle, local mining pollution and the state of rivers globally and more locally.

L’événement SOIRÉE CONFÉRENCE PRÉSENTATION DES ANALYSES MINIÈRES Bédouès-Cocurès a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes