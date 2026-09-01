Soirée contée costumée avec Ozégan Les Vikings Auberge Val sans retour Tréhorenteuc

Informations pratiques

Tréhorenteuc

Soirée contée costumée avec Ozégan Les Vikings

Auberge Val sans retour 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Envie de festoyer comme un véritable Viking le temps d’une soirée ?

Sa besace remplie de contes Nordiques et de musique, Ozégan revient pour une soirée Viking, accompagnée d’un repas de la cuisine de l’Auberge Val sans retour ! Par Thor et par Odin, apportez vos haches et surtout vos cornes à boire et profitez de notre festin au feu de bois.

Réservation en ligne obligatoire. Le tarif de la soirée inclus les contes et le repas au feu de bois (entrée + plat + dessert). .

Auberge Val sans retour 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

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English :

L’événement Soirée contée costumée avec Ozégan Les Vikings Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-08-31 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande