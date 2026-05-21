Soirée Contée par Clément Bouscarel Bétaille
Soirée Contée par Clément Bouscarel Bétaille vendredi 11 septembre 2026.
Bétaille
Soirée Contée par Clément Bouscarel
Place du Chateau Bétaille Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Contes en français et occitan
Bétaille Nature & Patrimoine organise une soirée contée en plein air
Buvette sur place
Contes en français et occitan
Bétaille Nature & Patrimoine organise une soirée contée en plein air
Buvette sur place. En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes
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Place du Chateau Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 20 37 39 70
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English :
Storytelling in French and Occitan
Bétaille Nature & Patrimoine organizes an outdoor storytelling evening
Beverage on site
L’événement Soirée Contée par Clément Bouscarel Bétaille a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Dordogne
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