Bétaille

Soirée Contée par Clément Bouscarel

Place du Chateau Bétaille Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Contes en français et occitan

Bétaille Nature & Patrimoine organise une soirée contée en plein air

Buvette sur place

Contes en français et occitan

Bétaille Nature & Patrimoine organise une soirée contée en plein air

Buvette sur place. En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes

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Place du Chateau Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 20 37 39 70

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English :

Storytelling in French and Occitan

Bétaille Nature & Patrimoine organizes an outdoor storytelling evening

Beverage on site

L’événement Soirée Contée par Clément Bouscarel Bétaille a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Dordogne