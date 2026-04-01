Soirée contes d’arbres et de feuilles Maison de l’estuaire Plourivo

Plourivo

Soirée contes d’arbres et de feuilles

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:30:00

fin : 2026-04-22 20:00:00

Date(s) :

2026-04-22

La Maison de l’estuaire vous invite à une soirée immersive au cœur des légendes bretonnes. Par une nuit sans lune, au cœur des forêts bretonnes, le chemin réserve bien des surprises… une farandole de korrigans farceurs, l’ankou ou quelques sorcières malicieuses épient vos pas. Ouvrez grand vos oreilles ! Dès 7 ans. .

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement Soirée contes d’arbres et de feuilles Plourivo a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol