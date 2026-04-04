Plourivo

Atelier découpage avec Fabrice Mondejar

Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Auteur, illustrateur, conteur, Fabrice Mondejar sublime le papier découpé et vous propose une immersion dans son univers onirique et poétique, où le papier devient dentelle et émerveille. Une approche sensible sur les thèmes de la forêt et des arbres afin de célébrer leur beauté et leur fragilité. A partir de 7 ans. .

Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier découpage avec Fabrice Mondejar Plourivo a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol