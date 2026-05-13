Marché gourmand Fête de la musique Route de Frynaudour Penhoat Plourivo

Plourivo

Marché gourmand Fête de la musique

Route de Frynaudour Penhoat Chapelle St-Jean, Frynaudour Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de la fête de la musique, l’association O2 l’air organise son marché gourmand à la chapelle St Jean de Penhoat, à Plourivo.

Au programme Messe à 18h30, procession et feu de la St Jean. A partir de 20h, cochon grillé, galettes et crêpes avec concert des Bord All, chants de marins.

Tous les bénéfices récoltés seront reversés au centre de Perharidy de Roscoff, pour les patients atteints de mucoviscidose. .

Route de Frynaudour Penhoat Chapelle St-Jean, Frynaudour Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 48 22 26

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English :

L’événement Marché gourmand Fête de la musique Plourivo a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol