Petit-déjeuner bio et visite de la ferme à L’ESATCO de Plourivo ESAT CO Plourivo

Plourivo

Petit-déjeuner bio et visite de la ferme à L’ESATCO de Plourivo

ESAT CO 10 Chemin Louis Armez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 13:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Au programme petit-déjeuner bio et local à la ferme, visite de la ferme maraichère, marché de producteurs et animations gratuites pour petits & grands. Réservation du petit-déjeuner conseillée. .

ESAT CO 10 Chemin Louis Armez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 75 65

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English :

L’événement Petit-déjeuner bio et visite de la ferme à L’ESATCO de Plourivo Plourivo a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol