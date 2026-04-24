Petit-déjeuner bio et visite de la ferme à L’ESATCO de Plourivo ESAT CO Plourivo
Petit-déjeuner bio et visite de la ferme à L’ESATCO de Plourivo ESAT CO Plourivo dimanche 31 mai 2026.
Plourivo
Petit-déjeuner bio et visite de la ferme à L’ESATCO de Plourivo
ESAT CO 10 Chemin Louis Armez Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 13:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Au programme petit-déjeuner bio et local à la ferme, visite de la ferme maraichère, marché de producteurs et animations gratuites pour petits & grands. Réservation du petit-déjeuner conseillée. .
ESAT CO 10 Chemin Louis Armez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 75 65
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English :
L’événement Petit-déjeuner bio et visite de la ferme à L’ESATCO de Plourivo Plourivo a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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