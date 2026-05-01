Atelier de papier découpé Maison de l’estuaire Plourivo
Atelier de papier découpé Maison de l’estuaire Plourivo dimanche 24 mai 2026.
Plourivo
Atelier de papier découpé
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Auteur, illustrateur, conteur, Fabrice Mondejar sublime le papier découpé et vous propose une immersion dans son univers onirique et poétique, où le papier devient dentelle et émerveille. Participez à cet atelier créatif. .
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement Atelier de papier découpé Plourivo a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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