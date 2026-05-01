Atelier de papier découpé Maison de l’estuaire Plourivo

Plourivo

Atelier de papier découpé

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Auteur, illustrateur, conteur, Fabrice Mondejar sublime le papier découpé et vous propose une immersion dans son univers onirique et poétique, où le papier devient dentelle et émerveille. Participez à cet atelier créatif. .

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement Atelier de papier découpé Plourivo a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol