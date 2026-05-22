Plourivo

Famille des bois

Route du Broust Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez observer la vie sauvage, bricoler des œuvres buissonnières, inventer des histoires, cuisiner au feu de bois … Les journées Famille des bois sont des invitations à saisir les moments d’émerveillement. C’est un temps de rencontre ou les enfants peuvent découvrir les joies de la Forest School et les adultes profiter d’une bulle de partage et de ressourcement ! Repas sorti du sac le midi .

Route du Broust Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 97 72 53

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English :

L’événement Famille des bois Plourivo a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol