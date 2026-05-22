Famille des bois Plourivo
Famille des bois Plourivo mercredi 8 juillet 2026.
Plourivo
Famille des bois
Route du Broust Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Venez observer la vie sauvage, bricoler des œuvres buissonnières, inventer des histoires, cuisiner au feu de bois … Les journées Famille des bois sont des invitations à saisir les moments d’émerveillement. C’est un temps de rencontre ou les enfants peuvent découvrir les joies de la Forest School et les adultes profiter d’une bulle de partage et de ressourcement ! Repas sorti du sac le midi .
Route du Broust Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 97 72 53
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English :
L’événement Famille des bois Plourivo a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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