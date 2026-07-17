Soirée Contes, Gîte de l’Escolan, Ustou

Informations pratiques

Soirée Contes Dimanche 19 juillet, 18h00, 20h00 Gîte de l’Escolan Ariège

Spectacle au chapeau, prix conseillé entre 8 et 15€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:45:00+02:00

Fin : 2026-07-19T20:00:00+02:00 – 2026-07-19T20:45:00+02:00

Soirée contes

avec Suzon Mouilleau & Aurore Berland

Venez écouter des contes d’ici et d’ailleurs, des histoires de montagne, des histoires de berger, de loup, de cantonnier. Des histoires qui touchent et qui bercent, des histoires du répertoire traditionnel pour partager ensemble ce que nos ancêtres se racontaient déjà.

L’art du conte à l’état pur : les voix de deux jeunes conteuses toulousaines accompagnées de leur plus simple authenticité pour remplir vos oreilles et accompagner vos rêves.

À partir de 8 ans

Spectacle au chapeau, prix conseillé entre 8 et 15€ par personne (afin de rémunérer les artistes)

Soirée en deux parties

18h : premier set de contes (45min)

Repas

20h : deuxième set de contes (45min)

Gîte de l’Escolan Bidous 09140 USTOU Ustou 09140 Ariège Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lescolan@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 96 58 72 »}]

Suzon Mouilleau & Aurore Berland

Agathe Degorces