Soirée contes Le Contadour Vieux village Montmaur-en-Diois

Montmaur-en-Diois

Soirée contes Le Contadour

Vieux village Théâtre de verdure, Montmaur-en-Diois Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le Contadour est le lieu où traditionnellement l’on rassemble et l’on compte les grands troupeaux de la transhumance, mais aussi celui où l’on vient écouter les mille contes que souffle le Mistral.

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Vieux village Théâtre de verdure, Montmaur-en-Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 03 74 83 denimop@me.com

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English :

Le Contadour is the place where, traditionally, the large herds involved in transhumance are gathered and counted, but it is also where people come to listen to the thousand tales whispered by the Mistral.

L’événement Soirée contes Le Contadour Montmaur-en-Diois a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Diois