Soirée conviviale • Repas + Cinéma en plein air Place de la Laïcité, Mugron Mugron

Informations pratiques

Mugron

Soirée conviviale • Repas + Cinéma en plein air

Place de la Laïcité, Mugron Place de la Laïcité Mugron Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04 23:30:00

Date(s) :

2026-08-04

L’association Entracte vous donne rendez-vous pour une soirée estivale placée sous le signe du partage, de la gourmandise et de la convivialité !

Dès 19h, prenez place autour d’un repas préparé avec soin par nos cuistots bénévoles, à partir de produits frais et locaux.

Menu adulte 12€ Trio de melons poulet basquaise, riz Crêpe

Menu enfant 8€ Melon chipo, riz, ratatouille crêpe

À 22 h, la soirée se poursuivra avec une séance de cinéma en plein air gratuite.

Installez vous sous les étoiles pour découvrir le film Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau .

C’est l’histoire d’un chat qui se réveille dans un monde envahi par l’eau où les humains ont disparu. Réfugié sur un bateau avec d’autres animaux, il devra surmonter sa peur de l’eau et apprendre à vivre avec eux pour survivre.

Film récompensé dans de nombreux festivals, qui émerveille petits et grands. .

Place de la Laïcité, Mugron Place de la Laïcité Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 contact@asso-entracte.fr

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English : Soirée conviviale • Repas + Cinéma en plein air

L’événement Soirée conviviale • Repas + Cinéma en plein air Mugron a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Terres de Chalosse