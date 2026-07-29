Soirée conviviale • Repas + Cinéma en plein air Place de la Laïcité, Mugron Mugron
mardi 4 août 2026 · Place de la Laïcité, Mugron · Mugron
Informations pratiques
Mugron
Soirée conviviale • Repas + Cinéma en plein air
Place de la Laïcité, Mugron Place de la Laïcité Mugron Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04 23:30:00
Date(s) :
2026-08-04
L’association Entracte vous donne rendez-vous pour une soirée estivale placée sous le signe du partage, de la gourmandise et de la convivialité !
Dès 19h, prenez place autour d’un repas préparé avec soin par nos cuistots bénévoles, à partir de produits frais et locaux.
Menu adulte 12€ Trio de melons poulet basquaise, riz Crêpe
Menu enfant 8€ Melon chipo, riz, ratatouille crêpe
À 22 h, la soirée se poursuivra avec une séance de cinéma en plein air gratuite.
Installez vous sous les étoiles pour découvrir le film Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau .
C’est l’histoire d’un chat qui se réveille dans un monde envahi par l’eau où les humains ont disparu. Réfugié sur un bateau avec d’autres animaux, il devra surmonter sa peur de l’eau et apprendre à vivre avec eux pour survivre.
Film récompensé dans de nombreux festivals, qui émerveille petits et grands. .
Place de la Laïcité, Mugron Place de la Laïcité Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 contact@asso-entracte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée conviviale • Repas + Cinéma en plein air
L’événement Soirée conviviale • Repas + Cinéma en plein air Mugron a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Terres de Chalosse
À voir aussi à Mugron (Landes)
- Marché nocturne de Mugron Mugron 29 juillet 2026
- Fêtes locales de Mugron Mugron 7 août 2026
- Fêtes locales de Mugron Mugron 7 août 2026
- Visite de la ferme du Foie gras (ferme et pâtes) Birouca Mugron 27 août 2026
- Les arènes de Mugron avec Chantal LAMOLIE Mugron 14 septembre 2026