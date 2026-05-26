Fleury

SOIRÉE COSTEPLANE CONCERT VINS TAPAS

Impasse du Listan Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17 22:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Au Domaine Costeplane de Ferrié, venez profiter d’une soirée conviviale avec groupe de musique live, vins du domaine et tapas.

le 17 juin scène partagée.

Vins du domaine et assiettes de tapas en vente sur place.

Entrée gratuite.

Réservation (fortement conseillée).

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Impasse du Listan Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 33 14 80 83

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English :

At Domaine Costeplane de Ferrié, enjoy a convivial evening with live music, estate wines and tapas.

june 17: shared stage.

Estate wines and tapas for sale on site.

Free admission.

Reservations strongly recommended.

L’événement SOIRÉE COSTEPLANE CONCERT VINS TAPAS Fleury a été mis à jour le 2026-05-26 par