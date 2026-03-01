Soirée country western dance Salle des fêtes La Baume-d’Hostun
Soirée country western dance Salle des fêtes La Baume-d’Hostun samedi 21 mars 2026.
Soirée country western dance
Salle des fêtes Rue du Savet La Baume-d’Hostun Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
L’Association Appalaches Spirit organise une soirée country western dance à la salle des fêtes de la Baume d’Hostun !
Salle des fêtes Rue du Savet La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 98 19 87 appalaches.spirit@gmail.com
English : Soirée country western dance
The Association Appalaches Spirit is organizing a country-western dance evening at the salle des fêtes in La Baume d’Hostun!
