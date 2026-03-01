Soirée country western dance Salle des fêtes La Baume-d’Hostun

Soirée country western dance

Salle des fêtes Rue du Savet La Baume-d’Hostun Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’Association Appalaches Spirit organise une soirée country western dance à la salle des fêtes de la Baume d’Hostun !

.

Salle des fêtes Rue du Savet La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 98 19 87 appalaches.spirit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée country western dance

The Association Appalaches Spirit is organizing a country-western dance evening at the salle des fêtes in La Baume d’Hostun!

L’événement Soirée country western dance La Baume-d’Hostun a été mis à jour le 2026-03-07 par Valence Romans Tourisme