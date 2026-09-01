Soirée Courts-Métrages La Patte d’oie Douarnenez
vendredi 11 septembre 2026 · La Patte d'oie · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Soirée Courts-Métrages
La Patte d’oie 60 rue Jean Jaurès 29100 Douarnenez Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Le cinéma itinérant La Bête Rousse propose une séance de courts-métrages issus de son catalogue.
Au programme des films poétiques et décalés, qui viennent d’un peu partout. .
La Patte d’oie 60 rue Jean Jaurès 29100 Douarnenez Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 68 38 76 07
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English :
L’événement Soirée Courts-Métrages Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-01 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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