Soirée Courts-Métrages La Patte d’oie Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Soirée Courts-Métrages

La Patte d’oie 60 rue Jean Jaurès 29100 Douarnenez Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Le cinéma itinérant La Bête Rousse propose une séance de courts-métrages issus de son catalogue.

Au programme des films poétiques et décalés, qui viennent d’un peu partout. .

La Patte d’oie 60 rue Jean Jaurès 29100 Douarnenez Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 68 38 76 07

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English :

L’événement Soirée Courts-Métrages Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-01 par OT PAYS DE DOUARNENEZ