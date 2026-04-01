Vogelgrun

Soirée couscous

Ile du Rhin Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Entre amis ou en famille, l’ambiance promet d’être festive au refuge !

Ambiance assurée par Nico_D, musiques françaises. .

Ile du Rhin Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 51 99 18 contact@laplage-restaurant.fr

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English :

L’événement Soirée couscous Vogelgrun a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach