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Soirée couscous Vogelgrun

Soirée couscous Vogelgrun vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Ile du Rhin

Ville : 68600 Vogelgrun

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vogelgrun

Soirée couscous

Ile du Rhin Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-24

Entre amis ou en famille, l’ambiance promet d’être festive au refuge !

Ambiance assurée par Nico_D, musiques françaises.   .

Ile du Rhin Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 51 99 18  contact@laplage-restaurant.fr

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English :

L’événement Soirée couscous Vogelgrun a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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