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Soirée création de musique contemporaine

Soirée création de musique contemporaine

Soirée création de musique contemporaine vendredi 5 juin 2026.

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

Une soirée création de musique contemporaine par les classes d’Aurélie Saraf, Mattéo Cesari, Eleni Kappa, Maël Bailly.

Jazz : un rendez-vous à ne pas manquer avec le département jazz du conservatoire Charles Munch
Le vendredi 05 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T18:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00

 
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr


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