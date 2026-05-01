Vignot

Soirée Créole dansante

Salle des Ouillons Vignot Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Profitez d’une soirée haute en divertissements avec le DJ Kayamb et le spectacle de danse réunionnaise, sans oublier son repas.Tout public

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Salle des Ouillons Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 6 08 93 70 67 leptitpailleenqueue55@gmail.com

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English :

Enjoy an evening of entertainment with DJ Kayamb and a Reunionese dance show, not to mention a meal.

L’événement Soirée Créole dansante Vignot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS