Soirée Créole dansante Vignot
Soirée Créole dansante Vignot samedi 30 mai 2026.
Vignot
Soirée Créole dansante
Salle des Ouillons Vignot Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Profitez d’une soirée haute en divertissements avec le DJ Kayamb et le spectacle de danse réunionnaise, sans oublier son repas.Tout public
.
Salle des Ouillons Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 6 08 93 70 67 leptitpailleenqueue55@gmail.com
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English :
Enjoy an evening of entertainment with DJ Kayamb and a Reunionese dance show, not to mention a meal.
L’événement Soirée Créole dansante Vignot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS
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