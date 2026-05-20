Vignot

Grand tournoi de pétanque

Boulodrome communal Vignot Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

2 .

Boulodrome communal Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 6 73 16 82 46

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English :

L’événement Grand tournoi de pétanque Vignot a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS