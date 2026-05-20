Grand tournoi de pétanque Vignot
Grand tournoi de pétanque Vignot samedi 6 juin 2026.
Vignot
Grand tournoi de pétanque
Boulodrome communal Vignot Meuse
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
2 .
Boulodrome communal Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 6 73 16 82 46
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English :
L’événement Grand tournoi de pétanque Vignot a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS
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