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Grand tournoi de pétanque Vignot

Grand tournoi de pétanque Vignot samedi 6 juin 2026.

Adresse : Boulodrome communal

Ville : 55200 Vignot

Département : Meuse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 2 Tarif enfant

Vignot

Grand tournoi de pétanque

Boulodrome communal Vignot Meuse

Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
2  .

Boulodrome communal Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 6 73 16 82 46 

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English :

L’événement Grand tournoi de pétanque Vignot a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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