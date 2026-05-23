Concert Tony & Jane family Vign’au T Vignot
Concert Tony & Jane family Vign’au T Vignot samedi 13 juin 2026.
Vignot
Concert Tony & Jane family
Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
0 .
Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 68 15 53 85 bar.vignaut@gmail.com
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English :
L’événement Concert Tony & Jane family Vignot a été mis à jour le 2026-05-23 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS
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