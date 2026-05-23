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Concert Tony & Jane family Vign’au T Vignot

Concert Tony & Jane family Vign’au T Vignot samedi 13 juin 2026.

Lieu : Vign'au T

Adresse : 5 Rue du général Verneau

Ville : 55200 Vignot

Département : Meuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Vignot

Concert Tony & Jane family

Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tout public
0  .

Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 68 15 53 85  bar.vignaut@gmail.com

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English :

L’événement Concert Tony & Jane family Vignot a été mis à jour le 2026-05-23 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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