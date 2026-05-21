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Spectacle de danse La piste aux étoiles Vignot

Spectacle de danse La piste aux étoiles Vignot samedi 6 juin 2026.

Adresse : Pâquis des Oies

Ville : 55200 Vignot

Département : Meuse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Vignot

Spectacle de danse La piste aux étoiles

Pâquis des Oies Vignot Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
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Pâquis des Oies Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 6 81 58 08 86 

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English :

L’événement Spectacle de danse La piste aux étoiles Vignot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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