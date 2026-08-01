Informations pratiques

Barlieu

Soirée crêpes bretonnes

Badineau Barlieu Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez nombreux à la base de loisirs de Badineau partager une soirée crêpe rythmée par la musique de DJ Luigi.

Venez nombreux à la base de loisirs de Badineau partager une soirée crêpe rythmée par la musique de DJ Luigi.

Soirée sous chapiteau !! .

Badineau Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 68 66 14

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English :

Come along to the Badineau leisure center for a pancake party with music by DJ Luigi.

L’événement Soirée crêpes bretonnes Barlieu a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois