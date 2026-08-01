Soirée crêpes bretonnes Barlieu
samedi 22 août 2026 · Barlieu
Informations pratiques
Barlieu
Soirée crêpes bretonnes
Badineau Barlieu Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez nombreux à la base de loisirs de Badineau partager une soirée crêpe rythmée par la musique de DJ Luigi.
Venez nombreux à la base de loisirs de Badineau partager une soirée crêpe rythmée par la musique de DJ Luigi.
Soirée sous chapiteau !! .
Badineau Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 68 66 14
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English :
Come along to the Badineau leisure center for a pancake party with music by DJ Luigi.
L’événement Soirée crêpes bretonnes Barlieu a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois