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Soirée crêpes, cidre et musique La Vôge-les-Bains

Soirée crêpes, cidre et musique La Vôge-les-Bains

Soirée crêpes, cidre et musique La Vôge-les-Bains mardi 21 avril 2026.

Ville : 88240 La Vôge-les-Bains

Département : Vosges

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 Gratuit

La Vôge-les-Bains

Soirée crêpes, cidre et musique

La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-04-21 19:30:00
fin : 2026-04-21 23:30:00

Date(s) :
2026-04-21

Une soirée crêpes, cidre et musique au Moulin-au-Bois, avec la crêperie Le Coin du Seb et le groupe de musique kabyle Marc et Hamid !Tout public
0  .

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 23 65 02 10 

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English :

An evening of crêpes, cider and music at Moulin-au-Bois, with the crêperie Le Coin du Seb and the Kabyle music group Marc et Hamid!

L’événement Soirée crêpes, cidre et musique La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION

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