La Vôge-les-Bains

Soirée crêpes, cidre et musique

La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-21 19:30:00

fin : 2026-04-21 23:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Une soirée crêpes, cidre et musique au Moulin-au-Bois, avec la crêperie Le Coin du Seb et le groupe de musique kabyle Marc et Hamid !Tout public

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La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 23 65 02 10

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English :

An evening of crêpes, cider and music at Moulin-au-Bois, with the crêperie Le Coin du Seb and the Kabyle music group Marc et Hamid!

L’événement Soirée crêpes, cidre et musique La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION