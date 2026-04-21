Soirée crêpes, cidre et musique La Vôge-les-Bains
Soirée crêpes, cidre et musique La Vôge-les-Bains mardi 21 avril 2026.
La Vôge-les-Bains
Soirée crêpes, cidre et musique
La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-04-21 19:30:00
fin : 2026-04-21 23:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Une soirée crêpes, cidre et musique au Moulin-au-Bois, avec la crêperie Le Coin du Seb et le groupe de musique kabyle Marc et Hamid !Tout public
0 .
La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 23 65 02 10
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English :
An evening of crêpes, cider and music at Moulin-au-Bois, with the crêperie Le Coin du Seb and the Kabyle music group Marc et Hamid!
L’événement Soirée crêpes, cidre et musique La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION
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