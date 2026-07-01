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AGENDA · Trémel

Soirée crêpes Trémel

vendredi 31 juillet 2026 · Trémel

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
22310 Trémel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trémel

Soirée crêpes

Salle polyvalente Trémel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

L’Amicale Laïque de Trémel vous propose de venir participer à sa soirée crêpes pour soutenir l’école, la garderie et les sorties des enfants.
Pas de réservation préalable.   .

Salle polyvalente Trémel 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 28 33 91 86 

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English :

L’événement Soirée crêpes Trémel a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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