AGENDA · Trémel
Soirée crêpes Trémel
vendredi 31 juillet 2026 · Trémel
Informations pratiques
Trémel
Soirée crêpes
Salle polyvalente Trémel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
L’Amicale Laïque de Trémel vous propose de venir participer à sa soirée crêpes pour soutenir l’école, la garderie et les sorties des enfants.
Pas de réservation préalable. .
Salle polyvalente Trémel 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 28 33 91 86
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English :
L’événement Soirée crêpes Trémel a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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