Informations pratiques

Trémel

Soirée crêpes

Salle polyvalente Trémel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’Amicale Laïque de Trémel vous propose de venir participer à sa soirée crêpes pour soutenir l’école, la garderie et les sorties des enfants.

Pas de réservation préalable. .

Salle polyvalente Trémel 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 28 33 91 86

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English :

L’événement Soirée crêpes Trémel a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose