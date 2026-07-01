AGENDA · Montillot
Soirée cubaine Montillot
samedi 18 juillet 2026 · Montillot
Informations pratiques
Montillot
Soirée cubaine
Salle des fêtes Montillot Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Soirée cubaine organisée par l’association Latino Censoria. Venez vibrer au rythme de Cuba et de l’Amérique latine .
Salle des fêtes Montillot 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 43 59 17 latino.censoria@gmail.com
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English :
L’événement Soirée cubaine Montillot a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay