Informations pratiques

Montillot

Soirée cubaine

Salle des fêtes Montillot Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Soirée cubaine organisée par l’association Latino Censoria. Venez vibrer au rythme de Cuba et de l’Amérique latine .

Salle des fêtes Montillot 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 43 59 17 latino.censoria@gmail.com

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English :

L’événement Soirée cubaine Montillot a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay