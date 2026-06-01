Soirée cuisses de grenouilles au château de Gorze Germolles-sur-Grosne
Soirée cuisses de grenouilles au château de Gorze Germolles-sur-Grosne samedi 13 juin 2026.
Germolles-sur-Grosne
Soirée cuisses de grenouilles au château de Gorze
Château de Gorze Germolles-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Château de Gorze vous ouvre ses portes pour une soirée Cuisses de Grenouilles !
Ambiance conviviale et assiettes généreuses vous attendent pour passer une excellente soirée.
Sur réservation. .
Château de Gorze Germolles-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 02 12 92
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English :
L’événement Soirée cuisses de grenouilles au château de Gorze Germolles-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-06-02 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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