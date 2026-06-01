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Soirée cuisses de grenouilles au château de Gorze Germolles-sur-Grosne

Soirée cuisses de grenouilles au château de Gorze Germolles-sur-Grosne samedi 13 juin 2026.

Adresse : Château de Gorze

Ville : 71520 Germolles-sur-Grosne

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Germolles-sur-Grosne

Soirée cuisses de grenouilles au château de Gorze

Château de Gorze Germolles-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Le Château de Gorze vous ouvre ses portes pour une soirée Cuisses de Grenouilles !
Ambiance conviviale et assiettes généreuses vous attendent pour passer une excellente soirée.
Sur réservation.   .

Château de Gorze Germolles-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 02 12 92 

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English :

L’événement Soirée cuisses de grenouilles au château de Gorze Germolles-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-06-02 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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