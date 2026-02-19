Soirée culturelle Journée internationale des droits des femmes Salle des Fêtes Michel Maupin Lussac-les-Châteaux

Soirée culturelle Journée internationale des droits des femmes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Avec la MJC 21

A la salle des fêtes de Lussac-les-Châteaux

Entrée libre et gratuite

Pensée comme un moment de rencontre, de découverte et de sensibilisation, cette soirée mettra à l’honneur les parcours, savoir-faire et engagements de femmes du territoire, en partenariat avec une classe du CDFAA Montmorillon.

Au programme

-Marché des productrices locales,

-Restauration sur place (pensez à amener vos couverts),

-Exposition proposée par l’Écomusée de Montmorillon,

-témoignages des productrices,

-Mila et son piano rouge Le Piano Rouge , pour une touche artistique, poétique et chaleureuse.

Engagée par ses valeurs en faveur de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes, la MJC21 poursuit, à travers cette 2èm édition de l’événement, son action de sensibilisation, de valorisation des initiatives féminines locales et d’ouverture à tous les publics.

Venez nombreux et nombreuses part .

Salle des Fêtes Michel Maupin Rue du Quai Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 39 27 accueil@mjclussac.org

English : Soirée culturelle Journée internationale des droits des femmes

