Soirée culturelle Journée internationale des droits des femmes Salle des Fêtes Michel Maupin Lussac-les-Châteaux

Soirée culturelle Journée internationale des droits des femmes
Salle des Fêtes Michel Maupin Rue du Quai Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2026-03-07
Avec la MJC 21
A la salle des fêtes de Lussac-les-Châteaux
Entrée libre et gratuite
Pensée comme un moment de rencontre, de découverte et de sensibilisation, cette soirée mettra à l’honneur les parcours, savoir-faire et engagements de femmes du territoire, en partenariat avec une classe du CDFAA Montmorillon.
Au programme
-Marché des productrices locales,
-Restauration sur place (pensez à amener vos couverts),
-Exposition proposée par l’Écomusée de Montmorillon,
-témoignages des productrices,
-Mila et son piano rouge Le Piano Rouge , pour une touche artistique, poétique et chaleureuse.
Engagée par ses valeurs en faveur de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes, la MJC21 poursuit, à travers cette 2èm édition de l’événement, son action de sensibilisation, de valorisation des initiatives féminines locales et d’ouverture à tous les publics.
Venez nombreux et nombreuses part .
+33 5 49 48 39 27 accueil@mjclussac.org
