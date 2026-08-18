Informations pratiques

La Nouaille

Soirée d’accueil des nouveaux habitants de Creuse Grand Sud

Salle des fêtes de la Nouaille La Nouaille Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 16:00:00

fin : 2026-10-03 20:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Vous avez emménagé sur une des 26 communes de la Communauté de communes Creuse Grand Sud en 2025 ou 2026.

Nous vous souhaitons la bienvenue et avons le plaisir de vous convier

16h Randonnée guidée par Etienne Despain, guide au bureau des accompagnateurs de la montagne limousine.

18h30 Moment convivial

Rendez-vous à la salle des Fêtes.

Venez rencontrer les services de la Communauté de communes, les élus et partenaires qui vous feront découvrir les ressources de votre nouveau territoire.

Ce moment constitue une formidable occasion de faire connaissance et de rencontrer d’autres habitants. Une manière conviviale de favoriser votre arrivée et de vous faire partager, la qualité de vie qui caractérise notre territoire. .

Salle des fêtes de la Nouaille La Nouaille 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 01 02 31 amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée d’accueil des nouveaux habitants de Creuse Grand Sud

L’événement Soirée d’accueil des nouveaux habitants de Creuse Grand Sud La Nouaille a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Aubusson-Felletin