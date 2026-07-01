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AGENDA · Trélévern

Soirée dansante à Trélévern Salle des fêtes Trélévern

samedi 11 juillet 2026 · Salle des fêtes · Trélévern

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place d'Aiguilles
Ville
22660 Trélévern
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trélévern

Soirée dansante à Trélévern

Salle des fêtes Place d’Aiguilles Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Soirée couscous avec un bal animé par Jacky Salaün et son orchestre   .

Salle des fêtes Place d’Aiguilles Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74 

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English :

L’événement Soirée dansante à Trélévern Trélévern a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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