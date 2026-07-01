Soirée dansante à Trélévern Salle des fêtes Trélévern

Informations pratiques

Trélévern

Soirée dansante à Trélévern

Salle des fêtes Place d’Aiguilles Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Soirée couscous avec un bal animé par Jacky Salaün et son orchestre .

Salle des fêtes Place d’Aiguilles Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74

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English :

L’événement Soirée dansante à Trélévern Trélévern a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose