AGENDA · Trélévern
Soirée dansante à Trélévern Salle des fêtes Trélévern
samedi 11 juillet 2026 · Salle des fêtes · Trélévern
Informations pratiques
Trélévern
Soirée dansante à Trélévern
Salle des fêtes Place d’Aiguilles Trélévern Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 23:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Soirée couscous avec un bal animé par Jacky Salaün et son orchestre .
Salle des fêtes Place d’Aiguilles Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74
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English :
L’événement Soirée dansante à Trélévern Trélévern a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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