Thalien’Co Topaze O’ Korrigan Gourmand Trélévern

Informations pratiques

Trélévern

Thalien’Co Topaze

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Auto-production réalisée dans le Kreiz Breizh, Topaze est né de rencontres en plein cœur de la Bretagne. Celles de Nathalie Presles, Thalie sur scène, de François Verguet, guitariste et arrangeur, et de Yves Schommer, ingénieur du son de renom. Mathilde Chevrel, violoncelliste est entrée dans la danse,et Soïg Sibéril est venu amicalement poser sa guitare sur Ma terre noster , dont le clip a été réalisé par Éric Legret et Érik Salaun.

Derrière les subtiles guitares de François Verguet, rythmiques, mélodiques câlines joyeuses efficaces et pourtant discrètes, la voix chaude de Thalie, tantôt puissante tantôt feutrée, sert des textes d’une réelle poésie, délicate et subtile. Avec une intimité teintée de pudeur, la chanteuse évoque l’amour, la vie, la mort, l’amitié, la passion. Passion de l’Autre, passion de la Mer, de la Terre, de la Beauté, de l’Enfance, de la Vie qui prend son envol dans un grand tourbillon mélodieux. Louis Pers (Journaliste, Le Poher, le Télégramme, RKB)

THALIE N’CO

Venez les découvrir O KORRIGAN GOURMAND et profiter en pour réserver une table dès 19 H Menu Unique Galette Saucisse de Lannion (Plat et dessert hors boissons*)

Concert gratuit à partir de 21 H sur la scène couverte !!!

Réservation repas surle site internet du restaurant ou par téléphone.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90

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English :

L’événement Thalien’Co Topaze Trélévern a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose