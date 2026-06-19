Medelin Musique brésilienne O’ Korrigan Gourmand Trélévern

Informations pratiques

Trélévern

Medelin Musique brésilienne

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

MEDELIN, groupe rennais de musique brésilienne, bossas novas, sambas et groove latino, propose un répertoire qui invite à l’écoute et à la danse. Ce trio réchauffe les cœurs dans une ambiance chaleureuse et festive. Réservations possibles à partir de 18 h et proposition d’un repas Soirée Moules de Locquémeau patatines pour cette soirée mémorable. Plat et dessert à 25 € (hors vins). La restauration traditionnelle de la crêperie est également ouverte. Réservation www.okorrigangourmand.fr ou 06 42 66 04 90. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90

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English :

L’événement Medelin Musique brésilienne Trélévern a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose